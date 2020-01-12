На Пружанщине лебеди угодили в ледяную ловушку

Третьего января после морозной ночи трое охотников спасли на озере возле деревни Крупа примерзших ко льду трех лебедей-шипунов, сообщает общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ).

Птицы редко примерзают ко льду. Но одна из таких историй случилась на Брестчине как раз после новогодних праздников. И люди не растерялись и спасли три жизни.

Илья Кабанов заметил в камышах на озере что-то большое и белое. Обойдя с другой стороны, увидел, что метров в тридцати от берега сидит лебедь.

“Лед был не толстый, сантиметра два, - рассказал Ілья. - Пару палок бросил, чтобы проверить, не замерз лебедь, но он даже не отреагировал никак, не шевелился. А потом за камышом я увидел еще силуэт.”

Илья обратился в АПБ, где ему посоветовали убедиться, что лебедь действительно вмёрз и не может сдвинуться с места, чтобы не терять время зря, и если это так, звонить в местный орган Министерства по чрезвычайным ситуациям. АПБ затем связалась с охотниками и узнала о конце этой истории.

“Мы с другом, Александром Назаровым, оставались на озере еще два часа, - продолжает рассказывать Илья, - понаблюдали за ситуацией - никаких сдвигов. Лебедь иногда приподнимался, махал крыльями, потягивался. Воды под ним не было. Нашли здесь человека, Максима Бычкова, у которого есть металлическая лодка. Он привез ту лодку, мы вдвоем с другом поплыли, проломили лед и освободили трех лебедей. Они сопротивлялись - даже сегодня чувствую боль в руках: крыльями как дадут! Мы держали их за шею и за крылья, быстренько вырубили топориком прорубь, освободили им ноги и отпустили на лед. Лебеди пошли на островок. Сейчас я проходил около того озера - нет ни одного, может даже улетели. Летом их было шестеро - пара и четыре птенца. Почему сейчас осталась только пара с одним птенцом - не знаю.”

АПБ выражает искреннюю благодарность за спасение птиц Илье Кабанову, Александру Назарову и Максиму Бычкову.

Семён Левый, специалист АПБ по природоохранным вопросам, объясняет: “Ситуация, когда лебедь может вмерзнуць в лед, возможна только если водоем был незамерзший, а ночью сильный мороз быстро сковал всю его поверхность. Если вы видите лебедей, сидящих на льду, уже среди зимы, когда лед на водоемах образовался давно, то здесь не стоит волноваться. Сидя на льду, спрятав лапы, лебеди греют их и экономят энергию.”

Будьте внимательны при спасении лебедей: эти сильные птицы ударами крыльев могут даже поломать руку. Лучше обратиться к спасателям в органы МЧС и только в крайних случаях на льду осторожно действовать самостоятельно, чтобы самим не попасть в ледяную ловушку.