В МТС снизились цены на Apple iPhone X и Xs

В сети салонов и интернет-магазине МТС произошло масштабное снижение цен на смартфоны компании Apple — iPhone X и iPhone Xs. Теперь при покупке можно сэкономить до 500 рублей.

Наибольшее снижение цен коснулось модели iPhone X. Стоимость версии с 64 Гб памяти при покупке одним платежом снизилась до 1699 рублей, версии с 256 Гб — до 2099 рублей. В обоих случаях они стали доступнее на 500 рублей.

Apple iPhone X оснащен компактным 5,8-дюймовым экраном, основной камерой на 12 Мп с двойной оптической стабилизацией и селфи-камерой на 7 Мп. Также он поддерживает беспроводную зарядку, умеет распознавать владельца по лицу и надежно защищен от попадания влаги и пыли.

Смартфоны из серии iPhone Xs и Xs Max можно приобрести с выгодой до 200 рублей. Цена на iPhone Xs с 64 Гб памяти уменьшилась до 1799 рублей, с 256 Гб — до 2199 рублей, а с 512 Гб — до 2599 рублей. Стоимость iPhone Xs Max с 64 Гб и 256 Гб памяти упала до 2299 и 2599 рублей соответственно.

Apple iPhone Xs получил новую версию экрана c улучшенными показателями яркости и контрастности. Водонепроницаемость была усилена и стала соответствовать стандарту IP68 — самому высокому классу защиты. «Старшая» модель Apple iPhone Xs Max отличается от базового iPhone Xs большим размером дисплея и увеличенной емкостью батареи.