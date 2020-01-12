СНГ, Польша и Китай. Где еще можно устроиться лингвисту из Беларуси?

С каждым годом всё больше белорусов уезжают за границу. Кто-то уезжает за образованием, а кто-то, уже отучившись в белорусском вузе, за работой. Для работы за рубежом (кроме образования по специальности) необходимо знание иностранных языков, в том числе языка страны. Лингвисту в этом плане проще всего: и специальность есть, и языки по умолчанию. Ниже мы разберём, где за границей можно работать рядовому выпускнику лингвистического вуза Беларуси.

Лингвист – это, можно сказать, универсальный специалист. Человек, на высоком уровне владеющий языком (и даже несколькими), изучивший вдоль и поперёк различные его аспекты и тонкости способен на многое. Такой специалист будет ценен во многих сферах, ведь всякие отношения между людьми строятся посредством коммуникации.

Каждого, кто получил высшее образование в Беларуси и желает уехать работать за границу, интересует вопрос: котируется ли белорусский диплом за рубежом и можно ли в Беларуси получить диплом европейского образца? Белорусский диплом признается в странах СНГ, Польше и Китае, в остальных странах белорусский диплом лингвиста придётся нострифицировать.

Для того, чтобы нострифицировать (признать) диплом, нужно будет перевести все требуемые документы об образовании и сдать соответствующие экзамены, которые покажут уровень вашей компетенции. Конечно же, это всё не бесплатно. Несмотря на то, что Беларусь вроде как вступила в Болонский процесс, диплом европейского образца можно получить далеко не везде. И к тому же, Diploma Supplement предполагает обучение не только на бакалавриате, но и в магистратуре. При этом белорусский диплом об окончании магистратуры за рубежом не признают, если обучение длилось меньше, чем в той стране, куда вы намерены переехать. В общем, подводных камней масса, поэтому не поленитесь всё тщательно разузнать.

Кем может работать лингвист с белорусским дипломом?

1) Преподаватель и репетитор. Без знания иностранного языка сейчас никуда. Более того, одного иностранного языка в запасе в наше время уже недостаточно, поэтому хороший преподаватель со знанием актуальных иностранных языков за рубежом без работы не останется. Конечно, за границей и без вас хватает специалистов, но кто сказал, что вы не лучше всех их? Качественная реклама себя любимого – и клиенты придут. Начните с языковых курсов и предложения услуг в интернете, где сможете зарекомендовать себя. Позже, например, можете открыть и свою собственную языковую школу.

По статистике сайта Redsale.by за прошлый год более 1700 человек находились в поиске репетиторов иностранных языков. При этом большую часть из них интересовали специалисты, преподающие именно английский язык.

2) Переводчик. Человек, владеющий несколькими языками и умеющий легко переключаться с одного на другой, будет востребован в любой стране. Вы можете заниматься письменным переводом различных документов, устным синхронным или последовательным переводом семинаров и тренингов на иностранном языке, участвовать в переговорах. Также знание языка не обходится без знания культуры страны языка, поэтому вы сможете переводить и художественную литературу.

3) Специалист в сфере логистики. Логисты в наши дни довольно востребованы на рынке труда, ведь каждый производитель заинтересован в том, чтобы его товар был доставлен в надлежащем качестве, в кратчайшие сроки и с наименьшими для него затратами на транспортировку. Несмотря на то, что на большую часть вакансий в логистике требуется соответствующее высшее образование, в первую очередь будет ценна ваша осведомленность в области грузоперевозок и продаж, а также ваше желание работать.

К сожалению, лингвистического образования будет недостаточно, если вы, скажем так, от природы не разбираетесь в логистике, но, к счастью, есть и различные курсы, где за короткое время вы получите все необходимые знания, навыки и умения. У хорошего лингвиста при устройстве на работу в этой области будет преимущество среди конкурентов: вы с лёгкостью сможете убедить работодателя, что его фирме нужны именно вы, даже не имея корочки логиста.

4) Специалист в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Туризм и гостиничный бизнес – это прежде всего работа с людьми. Лингвист в роли турагента с лёгкостью сможет привлечь клиентов и продать тур. Также можно работать гидом или администратором в отеле. Если вы уверены в своих силах, можете попробовать себя в качестве ИП в этих сферах.

5) PR-менеджер, журналист и прочие профессии, где пригодится умение убеждать, манипулировать и в принципе владеть словом во всех смыслах. Язык – это и орудие, и оружие. Правильно подобранные слова помогут заинтересовать, убедить в чём угодно, да еще вызвать у человека такое впечатление, как будто он сам эту мысль придумал. Лингвисты в таких областях могут дать фору многим специалистам с соответствующим высшим образованием.

6) Продавец, официант или няня. На худой конец, если с белорусским дипломом лингвиста сразу не получилось, можно некоторое время поработать официантом, устроиться в магазин или попробовать себя в роли няни, если, конечно, вас не пугает работа с детьми, а там уже, как говорится, видно будет.