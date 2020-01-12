Белорусские депутаты ратифицируют визовое соглашение с ЕС лишь весной

Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии. Об этом 9 января заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Андрей Савиных.

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По его словам, белорусские депутаты готовы ратифицировать документ в приоритетном порядке, сообщили в Палате представителей.

Андрей Савиных также призвал коллег из Европейского парламента также придать этому процессу с их стороны неотложный характер.

На сегодняшний день цена визы для белорусов составляет 60 евро, а со 2 февраля 2020 года, когда в силу вступит новый Визовый кодекс Евросоюза, она увеличится до 80 евро. Со вступлением в силу соглашения об упрощения визового режима, которое Беларусь и ЕС подписали 8 января, цена шенгенской визы автоматически уменьшится до 35 евро.

Однако для этого документ должны одобрить в Беларуси Национальное собрание, в Евросоюзе – Европейский парламент. Предполагается, что соглашение заработает в июне 2020 года.