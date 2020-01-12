Пропавший осенью в Гродно ребенок нашелся в Анапе

Пятилетний мальчик из Гродно, который пропал в конце октября, нашелся в России. Отец увез его в Анапу, но затем сам вышел на связь с матерью ребенка. По его словам, с сыном все хорошо, скоро они вместе вернутся домой, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Ребенок пропал утром 28 октября. Его мать рассказала милиции, что ее бывший супруг забрал из детского сада их сына, и их местонахождение ей неизвестно, передает БелТА.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 44-летнего мужчины и его пятилетнего сына.