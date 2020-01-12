Белорусы сегодня могли бы увидеть лунное затмение, но будет облачно

В пятницу, 10 января, жителей Земли ожидает полутеневое лунное затмение. При таком затмении яркость Луны уменьшается, но не слишком сильно. Его можно будет наблюдать после 20:00.

Полутеневым считается затмение, когда Луна, попадая в тень Земли, затемняется лишь частично, в отличие от полного лунного затмения, когда вся луна темнеет.

В хорошую погоду многие наблюдатели по всему миру должны видеть затмение. На некоторых территориях, в том числе в Беларуси, будет видно все затмение, в других регионах Луна будет всходить или заходить.

Вместе с тем, согласно прогнозу Белгидромета, в Беларуси сегодня будет облачно. Временами даже возможны осадки - дождь, по востоку с мокрым снегом.

В этом году лунное затмение можно будет наблюдать 5 июня, 5 июля и 30 ноября.