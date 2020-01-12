Крещение-2020: Где, как и когда можно окунуться в Минске и районе

19 января православные будут отмечать праздник Крещение Господне. Традиционно в этот день желающие могут принять участие в купании в морозной воде. ОСВОД опубликовал список спасательных станций в Минске и Минской области, где можно будет безопасно окунуться в прорубь.

"Вяча" (водохранилище Вяча, Минский район, деревня Пильница, 23 километра от МКАД).

"Дрозды" (водохранилище Дрозды, Минск, улица Веснинка, 2а).

"Заславль-1" (Минское море, Минский район, деревня Заречье, 7 километров от МКАД).

"Заславль-2" (Минское море, Минский район, деревня Качино, улица Вокзальная, 10, 7 километров от МКАД).

"Комсомольское озеро" (Комсомольское озеро, Минск, улица Прогрессивная, 29а).

"Цнянская" (водохранилище Цнянское, Минск, улица Кольцова)

"Криница" (водохранилище Криница, Минский район, деревня Заречье, 6 километров от МКАД).

"Птичь" (водохранилище Птичь, Минский район, деревня Волчковичи, 5 километров от МКАД).

Во всех остальных местах купания строго запрещены.

Если холода наступят и на водоемах появится лед, то спасатели обещают сделать проруби. В противном случае минчане смогут окунуться в воду в специальных местах вблизи спасательных станций.

Правила крещенских купаний от МЧС

Между тем Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси опубликовало правило крещенских купаний, поскольку «не всегда, окунаясь в пробирающую до мурашек ледяную воду, люди здраво оценивают свои силы, ведь это большой стресс для организма».

В первую очередь стоит сказать, что заболевшие должны повременить со своим окунанием в прорубь. Как минимум, до следующего года. Все, что хронически болит или воспаляется, при таком холоде лишь обострится. Дети, которые не знали до этого о закаливании, люди с гипертонией, диабетом, туберкулезом и даже беременные – все это особая группа риска.

Береженого Бог бережет

За пару часов до выхода из дома не забудьте плотно поесть. Как известно, пища – это энергия, а она вам очень даже понадобится. Далее уделите внимание выбору гардероба. Подготовьте не только теплую и удобную одежду, но и ту, которая быстро расстегивается и застегивается. Это для того, чтобы выйдя из воды, вы не замерзли.

Также обязательный атрибут – шапка, желательный – резиновый коврик, чтобы не сделать при переодевании тройной аксель и не сломать себе копчик. Не забывайте, что ходить по льду босиком – очень сомнительный навык, так что захватите пару максимально шипованной и легко снимаемой обуви. Как вариант – теплые шерстяные носки.

(Не)полное погружение

Теперь, когда вы полностью собраны и готовы к бою с прорубью, возникает вопрос: а что же делать дальше? Спускаясь вниз, не забирайтесь под воду с головой – сосуды вашего головного мозга вряд ли готовы к такому шоку. Шок от холода – реальное явление и проблема, которое возникает из-за стремительной потери температуры тела. Вместе с тем не бойтесь и сразу заходите в воду на нужную глубину, но лучше не плавайте, ведь из-за холода и так появляется учащенное сердцебиение. В целом, в проруби нежелательно находиться более 1 минуты.

Выйти сухим из воды

Как только вы снова встали на ноги, согревайтесь: растирайте себя полотенцем, переоденьтесь во все сухое, выпейте чего погорячее – не путать с алкоголем. К слову, о нем. Употребление подобного напитка после проруби – не лучшая помощь вашему организму. Оно дает временное ощущение тепла из-за расширения сосудов, но больно бьет по сердцу.

Помощь рядом

Первые признаки того, что организм находится в состоянии шока – озноб, посиневшие кожа, губы, болезненные пальцы рук и ног. Если все это проявлено в легкой степени, поможет физкультура: интенсивные упражнения разогреют ваше тело. В случае среднего и тяжелого переохлаждения нужно просить помощь друга: растирание, массаж, теплая одежда, одеяло и, наконец, кровать.

В любом случае, самолечение и помощь неквалифицированного человека – всегда, как говорится, на свой страх и риск. Поэтому доверьтесь профессионалам, а именно – медицинской бригаде, которая точно будет дежурить на месте купания.

Кроме того

Не забывайте о том, что вы все же – на льду. И здесь действуют те же правила, что и во время зимней рыбалки. Купание детей – только под присмотром родителей или взрослых. Заходить за специальные ограждения, приводить с собой животных и прыгать с толпой друзей на краю полыньи – тоже в стоп-листе ваших действий.

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».