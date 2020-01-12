В Бресте задрежали таксиста со смертельной долей алкоголя в крови - видео

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова сообщила в своем телеграм-канале о задержании в Бресте пьяного таксиста. По ее словам, инцидент произошел 10 января около 04:00 на проспекте Машерова.

Внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль Volkswagen Polo, который вилял из стороны в сторону. Как рассказал им 37-летний водитель, за час до этого он вез клиентов, которые предложили ему выпить пиво.



Наличие алкоголя в выдыхаемом таксистом воздухе составило 3,4 промилле. В отношении таксиста составили административные протоколы за пьяное вождение и за иные нарушения ПДД.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, концентрация этилового спирта в организме, которая приравнивается к 3 — 5 промилле влечет за собой сильнейшее отравление, сопровождающееся интоксикацией организма. Эту отметку можно отнести к критической, которая граничит со смертью.