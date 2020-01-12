Не только хоккеист. Николай Лукашенко выиграл районную олимпиаду по химии

Младший сын президент Беларуси Николай Лукашенко занял первое место на районной олимпиаде по химии и сейчас готовится к областному этапу, который пройдет с 13 по 17 января в Минске.

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Николай Лукашенко учится в Острошицко-Городокской средней школе Минского района. Именно здесь 22−23 ноября проходил районный этап олимпиады по химии для девятиклассников, в котором участвовало 22 человека. Второе место занял еще один ученик Острошицко-Городокской школы. Вместе они будут участвовать в областном этапе олимпиады, сообщает TUT.by.

Областной этап олимпиады по химии состоит из двух частей — теоретической и практической. «Практика» будет проходить на базе БГПУ имени Максима Танка. Следующим этапом после областной олимпиады является республиканская.

Отметим, что 4 января Николай Лукашенко был признан лучшим игроком матча между командами президента Беларуси и сборной США на Рождественском турнире в Минске. Команда главы государства разгромила американцев со счетом 9:3. Николай Лукашенко тогда забросил 2 шайбы.