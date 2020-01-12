В Могилеве открыли супермаркет «Соседи» с пекарней и пиццерией

Супермаркет «Соседи» открылся в центре Могилева на Пушкинском проспекте, 12. Помимо привычных отделов, здесь есть фудзона с собственной кулинарией, большая пекарня, пицца-точка, салат-бар, зона самообслуживания с апельсиновым фрешем и кофе.

Магазин разместился за Днепром рядом с городским пляжем и кинотеатром «Космос». Площадь супермаркета – около 1000 «квадратов». На фасаде появилась фирменная вывеска с узнаваемыми человечками. Торговый зал отличают широкие проходы, мощное оборудование и собственное производство.

В супермаркете можно найти около 15 тысяч наименований товаров. Бросаются в глаза большие прилавки с мясными и молочными товарами. Здесь также много рыбы, бакалеи и напитков, а большое место отвели под фрукты и овощи. Рядом поставили салат-бар самообслуживания, который пополняют свежими ингредиентами в течение дня.

На месте готовят полуфабрикаты и различные готовые блюда – от котлет до пирогов. «Фишкой» магазина стала большая пекарня, где выпекают разные виды хлеба и сдобы. В зале также нашлось место пицца-точке и зоне самообслуживания, где можно приготовить свежий кофе или выжать апельсиновый фреш.

«Могилев выступает для нас важным городом, где мы развиваем свою сеть особенно интенсивно. В июле мы открыли флагманский магазин в центре Могилева, а сейчас запустили супермаркет в районе Заднепровья. В нем собраны все продукты, которые необходимы покупателям. Мы также позаботились о богатом выборе кулинарии, свежей выпечке и пицце, которую готовим на месте. Заодно собрали богатый выбор товаров под собственными торговыми марками Alvado, «Суседскi Маёнтак» и Zaya. Их выделяют высокое качество и более низкие цены в сравнении с раскрученными брендами», – поясняют в сети «Соседи».

«Соседи» насчитывают почти 120 магазинов по всей стране. Сеть широко представлена в Минске и регионах, в ней работает более 5 000 человек. Ритейлер активно развивает свое производство и собственные торговые марки.