«Выжали максимум»! Все три МАЗа вошли в десятку на этапе «Дакара»

Все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» прошли шестой этап в первой десятке. Самым быстрым среди белорусов оказался капотник под управлением Сергея Вязовича, который показал третье время, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

На шестом этапе гонщики приехали в Эр-Рияд. Спецучасток растянулся на 477 километров и представлял собой суровое бездорожье. Маршрут включал большое количество песчаных отрезков, а основными преградами стали большие дюны.



Капотный МАЗ проехал этап успешно, хотя не обошлось и без экшена. У грузовика взорвалось колесо, но поскольку произошло это не на спецучастке, на личном результате это не сказалось. Экипаж провел на трассе 5 часов 8 минут и приехал третьим, проиграв россиянину Андрею Каргинову 12 минут. В турнирной таблице белорусы держатся в первой тройке с отставанием от лидера в 36 минут.



«Сегодня стало очевидно, почему мы так много проигрываем россиянам в последнее время. Мы очень сильно проигрываем мотором на прямых дорогах, не выходим на «максималку», – признает пилот Сергей Вязович. – Мы выжали сегодня свой максимум, атаковали изо всех сил. В принципе дюны несложные, но мы не были конкурентными по двигателю. У нас максимальная скорость составляет только 120-130 км/ч, и сейчас мы ничего с этим поделать не можем».



Другие белорусские экипажи также преуспели. Алексей Вишневский финишировал восьмым. Его время – 5 часов 22 минуты, а проигрыш – почти 26 минут. Строчкой ниже с разницей в три минуты завершил заезд Александр Василевский. В общем зачете два «зубра» идут на 8 и 9 позиции, отставая от лидера более чем на 3,5 часа.



«На этапе было много дюн, песков и скоростных участков. Но прошли хорошо, без каких-либо остановок. Был один отрезок с 2 километрами дюн с высоким подъемом, но забрались с первого раза», – уточняет пилот Алексей Вишневский.



После шестого этапа у гонщиков есть заслуженный день отдыха. А уже седьмой заезд, который приведет в городок Вади-ад-Давасир, экипажам предстоит преодолеть самый длинный спецучасток длиной 546 километров. Организаторы обещают разнообразные участки, но не обойдется и без дюн.



Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.