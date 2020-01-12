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14. 01. 2020

В Минске теперь можно бесплатно сходить к врачу в частный медцентр

В Каменной Горке 16 января пройдут бесплатные консультации опытных врачей высшей категории. Проведет их первая в городе семейная клиника CityClinic на улице Жиновича, 21.

Минчан будут консультировать четыре врача: эндокринолог, терапевт гинеколог и педиатр. На прием можно прийти самому, привести родителей или ребенка. Консультация будет полностью бесплатной, никаких условий и ограничений не предусмотрено. Каждый посетитель получает одну бесплатную консультацию.

День открытых дверей, прежде всего, рассчитан на жителей Каменной Горки, Домбровки и Кунцевщины. Но на прием также ждут пациентов со всего Фрунзенского района. Всех желающих просят записаться заранее по номерам +375-29-390-05-80 или +375-29-835-05-80.

"Для нас это еще один вариант знакомства с жителями нашего района. Но эта инициатива призвана также мотивировать минчан обратить внимание на состояние своего здоровья и найти время для консультации с врачом.  Поддержали инициативу лучшие доктора клиники", - отмечают в CityClinic.

Бесплатные приемы пройдут 16 января с 8 до 18 в медцентре CityClinic на улице Жиновича, 21. Если кого-то принять не успеют, то индивидуальную консультацию перенесут на другой день.

Напомним, CityClinic стала первой семейной клиникой. В медцентре, помимо лечения, занимаются оздоровлением и укреплением здоровья. Работают по разным направлениям, большинство врачей – высшей категории. В клинике доступны разные виды УЗИ-диагностики.
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