ЕАБР выделил Беларуськалию $ 400 млн

Сегодня состоялось подписание двух кредитных договоров между Евразийским банком развития (ЕАБР) и ОАО «Беларуськалий» о предоставлении финансирования оборотного капитала и инвестиционной программы ОАО «Беларуськалий» на сумму 400 млн долларов США.

Сумма учитывает ранее предоставленное финансирование в рамках подписанного в мае 2019 года кредитного договора на 100 млн долларов США.

Средства будут направлены на увеличение производства калийных удобрений в Республике Беларусь, в том числе промышленную разработку Петриковского месторождения калийных солей со строительством и вводом в эксплуатацию в 2021 году горно-обогатительного комбината в Гомельской области мощностью не менее 1,5 млн тонн хлорида калия в год.

Проект соответствует миссии, стратегическим целям ЕАБР и осуществляется в приоритетном для инвестиционной деятельности Банка секторе — химическая промышленность. Реализация данного проекта способствует устойчивому экономическому росту Республики Беларусь. В рамках реализации инвестиционной программы по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината планируется создание более 1700 рабочих мест.