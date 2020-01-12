“Не ешь нас, пожалуйста!” – угорь стал героем белорусского мультика

Рыба, находящаяся на критической грани исчезновения, получила слово в свою защиту в мультипликационном видеофильме, который создала Мастерская социального кино по заказу общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ).

В полутораминутном ролике европейский угорь рассказывает о своей необычной и сложной жизни. Рожденные в Саргассовом море, угри плывут через весь Атлантический океан и Балтийское море в беларусские озера, чтобы здесь поселиться. Жить они могут только в чистых водоемах, поэтому им важно, чтобы вода не загрязнялась.

Через много лет первый и последний раз в жизни угри возвращаются назад, чтобы отнереститься. Но плотины на реках снижают их шансы доплыть до Саргассова моря.

Угорь обращается к зрителям с просьбой помочь ему выжить: не ловить и не есть угрей, убирать мусор с берегов водоемов, напоминать взрослым, чтобы не мыли машины у воды, сообщать в АПБ о фактах загрязнения озер и рек или вспашки земли у воды.

Александр Винчевский, директор АПБ: “Европейский речной угорь из всех наших видов животных и растений имеет наивысший угрожаемый статус - вид находится в мире под критической угрозой исчезновения. Интересно, что при этом в Беларуси его можно вполне легально ловить в озерах по лицензии, покупать копченого на дорогах и в магазинах. Боюсь, что если ничего не делать для изменения этой ситуации, то наши дети и внуки могут его никогда не увидеть живым. Но если дети имеют хорошие аргументы, они могут убедить и взрослых. Слушайте детей, очень часто они правы.”

Мультипликационный видеофильм создан в рамках проекта АПБ «Сохранение лососей и европейского угря в Беларуси», который финансируется Шведским агентством международного сотрудничества в области развития (SIDA) через Коалицию Чистая Балтика (Coalition Clean Baltic).

В ноябре 2019 года в рамках этого проекта АПБ запустила Народную онлайн-карту распространения угря, куда просит заносить сведения об угриных местах - как актуальные, так и те, где угри жили много лет назад. Природоохранники призывают молодежь расспрашивать старших родственников и знакомых о встрече с этой рыбой и заносить соответствующие точки на карту.