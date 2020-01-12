ЕАБР предоставил белорусской компании 9 млн долларов на покупку российских авто

Евразийский банк развития и белорусское ООО «А-Лизинг» подписали кредитное соглашение для приобретения автомобилей российской сборки и производства и их последующей передачи юридическим и физическим лицам по договорам лизинга. Сумма кредит 9 млн долларов.

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Покупать российские автомобили планируется у официальных дилеров в Беларуси с последующей передачей в лизинг юридическим и физическим лицам по договорам лизинга в Беларуси, сообщили Телеграфу в ЕАБР.

Проект окажет благоприятное влияние на развитие машиностроение государств-участников Банка через развитие лизинговой деятельности, заявили в ЕАБР.