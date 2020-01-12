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16. 01. 2020

Беларусь продолжит переговоры по газу в конце января

Источник фото: Газпром

Беларусь намерена возобновить переговоры по газу с Россией до конца января. Об этом сообщил 16 января министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Вместе с тем он отметил, что газа в стране «вполне достаточно», и люди без газа не останутся.

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Согласно протоколу, подписанному 31 декабря 2019 года, цена российского газа для Беларуси в январе и феврале составляет 127 долларов за 1 тыс. кубометров. А вот цена на газ с марта пока не согласована.

Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

По материалам БелТА

 
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