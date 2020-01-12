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16. 01. 2020

СК возобновил расследование дел Гончара и Красовского

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского. Об этом сообщила Ирина Красовская.

Женщина получила ответ на свое обращение от 22 декабря с требованием возобновить приостановленное следствие в связи с заявлениями бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского, сообщает Deutsche Welle.

В СК ответили, что планируют провести следственные действия для проверку сведения, изложенных Юрием Гаравским в интервью Deutsche Welle, а также дача правовой оценки изложенной информации.

Ранее стало известно, что СК возобновил дело по факту исчезновения 7 мая 1999 года экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко.

Как сообщал Телеграф,бывший сотрудник спецподразделения спецназа из Беларуси Юрий Гаравский заявил в интервью DW, что участвовал в убийстве оппозиционных политиков в конце 1990-х годов.

В 1999 году в Беларуси пропали бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший глава Центризбиркома Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Все они считались противниками президента Александра Лукашенко.
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