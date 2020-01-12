ВВП Беларуси вырос всего на 1,2%

В Беларуси осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2019 год. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете. Объем ВВП в текущих ценах составил 132 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 1,2% к уровню 2018 года.

Индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%.

Между тем белорусские власти в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидали роста ВВП на уровне 4%. Однако международные финансовые институты полагали, что рост будет в пределах от 1% до 1,8%.

На 2020 год правительство планирует рост ВВП по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию - 1,9%. Прогноз ведущих мировых фининститутов составляет от 0,3% до 1,5%.