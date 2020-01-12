В Беларуси жертвами педофилов стали 487 детей

В 2019 году от педофилов в Беларуси пострадали 487 детей. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.

По его словам, за шесть лет число выявленных и пресеченных преступлений в отношении детей, связанных с сексуальным насилием, увеличилось в 22 раза, а количество задержанных педофилов - в семь раз.

Выявлять потенциальных преступников помогает специальное ПО, которое в режиме реального времени позволяет видеть IP-адреса тех граждан, которые интересуются контентом сексуального характера с участием малолетних.

По его словам, милиция проверяет тех, кто скачивает и коллекционирует «подобные видео».