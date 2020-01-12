Трансграничный фестиваль "Ночь волков" состоится в Беловежской пуще 1-2 февраля

1-2 лютага ў Белавежскай пушчы адбудзецца першая трансмежная Ноч ваўкоў. У праграме — навукова-папулярныя лекцыі ад людзей, знаёмых з гэтымі драпежнікамі не па чутках, экскурсіі па знакамітым лесе па два бакі ад мяжы ў пошуках ваўчыных слядоў і шмат іншага. Запрашаюцца ўсе, хто цікавіцца дзікай прыродай.

1 февраля в конференц-зале национального парка, рядом с Музеем природы параллельно состоятся две программы на волчью тему. На одной площадке ученые, биологи и генетики, художники расскажут и покажут, чем волки похожи на нас и чем отличаются, почему их когда-то заинтересовала тема волка и каково это жить с волками. На другой – ваши детки смогут погрузиться в атмосферу лесной сказки. Польские соседи организуют отдельную образовательно-развлекательную программу для маленьких гостей.

Чьи истории можно будет послушать?

Игорь Бышнев – зоолог, выдающийся кинорежиссер-анималист, автор более чем 60 фильмов и видеороликов о природе покажет видео-истории о волках Беларуси, Калмыкии и Кавказа.

– зоолог, выдающийся кинорежиссер-анималист, автор более чем 60 фильмов и видеороликов о природе покажет видео-истории о волках Беларуси, Калмыкии и Кавказа. Дмитрий Шамович и Анастасия Кузьменкова – зоологи, вожаки волчьей стаи. Вырастили трех волков и расскажут об особенностях жизни с ними.

– зоологи, вожаки волчьей стаи. Вырастили трех волков и расскажут об особенностях жизни с ними. Валерий Домбровский – зоолог. Расскажет об исследованиях волков в Чернобыльской зоне – уникальном месте, где хозяйственная деятельность запрещена.

– зоолог. Расскажет об исследованиях волков в Чернобыльской зоне – уникальном месте, где хозяйственная деятельность запрещена. Виктор Фенчук – координатор волчьего проекта, человек, которому vouk.by обязан своим существованием. Расскажет о том, сколько волков в Беловежской пуще и как им тут живется.

– координатор волчьего проекта, человек, которому vouk.by обязан своим существованием. Расскажет о том, сколько волков в Беловежской пуще и как им тут живется. Матей Шевчик – ученый-генетик из Польши, специалист по генетической структуре популяции, динамике стаи, родства и экологии волков. Расскажет об особенностях волков, вернувшихся в Центральную Европу.

– ученый-генетик из Польши, специалист по генетической структуре популяции, динамике стаи, родства и экологии волков. Расскажет об особенностях волков, вернувшихся в Центральную Европу. Ирина Кашпей – природоохранник и зоолог, студент магистратуры Эдинбургского университета. Вдохновила аудиторию TEDxMinsk своей любовью к волку и сейчас поделится ей с вами.

– природоохранник и зоолог, студент магистратуры Эдинбургского университета. Вдохновила аудиторию TEDxMinsk своей любовью к волку и сейчас поделится ей с вами. Кукольный театр Czervo , организованный белорусами Польши, продемонстрирует постановку, в которой главные роли отведены волкам.

Что еще будет происходить?

Вечером, после лекционной части, состоятся экскурсии в группах по Беловежской пуще. Кто-то, даже, натолкнется на след волка! В любом случае, проводники – опытные лесные люди, у которых припасено множество историй, чтобы делиться ими с попутчиками. Маршруты рассчитаны на различные возможности. Но при хорошей погоде даже самый сложный из них не потребует особой подготовки.

После экскурсии погреемся у большого костра на Царской поляне – любимом месте гостей Беловежской пущи, где состоится небольшой пикник.

2 февраля, все у кого есть виза и желание, поедут на польскую сторону Беловежской пущи. Представители Государственных лесов Польши покажут свои любимые места беловежского леса. Прогулка рассчитана на несколько часов. К 17.00 группа вернется в Беларусь.

Полная программа мероприятия здесь

Почему волк такой важный?

АПБ совместно с белорусским и польским национальными парками стремится изменить отношение людей к волку. Хищник высшего порядка оказался заложником массового мнения о том, что без волка человеку удобнее существовать и что он якобы является нам конкурентом. Экологи не согласны с

этим. Среди аргументов – мысль о том, что человек от соседства с этим зверем тоже выигрывает. Способность волка поддерживать биологическое разнообразие и саморегуляцию экосистемы, в которой живет – дает нам шанс сохранить рядом естественные леса, в которых приятно дышать и которые могут давать бесконечный доход при надлежащем управлении.

Но пока человек стремится к другому. Он решает, сколько и каких видов нужно конкретному лесу или даже особо охраняемой территории. Безосновательно перекраивая экосистему на свой лад, он нарушает равновесие дикой природы, в которой все взаимосвязано.

Ирина Кашпей, специалист АПБ по природоохранным вопросам надеется, что Ночь волков привлечет внимание общества к трудному положению, в котором оказался вид:

"Многие люди испытывают глубокий, прямо-таки родовой страх перед волком. В его фундаменте – недостаток знаний. Человек, который не понимает, чем вызвано поведение животного, не знает, как к нему относиться, от того и боится. В Ночь волков мы поделимся этими знаниями. Надеюсь, что с течением времени все больше людей начнет относиться с уважением к волку, которого многие пока что считают нежелательным в лесу видом!"