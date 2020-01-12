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17. 01. 2020

В Беларуси второй день подряд новые температурные рекорды

16 января на севере Беларуси были установлены новые рекорды тепла за весь период метеонаблюдений. Это второй день подряд и третий день в январе, когда в стране фиксировались новые температурные максимумы.

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По данным Белгидромета, в Верхнедвинске и Нарочи воздух прогрелся до 6,5 градуса тепла. Прежние рекорды составляли соответственно 5,8 градуса в 1989 году и 4,5 в 2007-м.

В Полоцке и Шарковщине воздух прогревался до 6,3 (было 5,4 в 2007-м и 5,5 в 1989-м соответственно), в Лепеле — до 6 (5,3 в 1989-м), Езерище — до 5,9 (4,9 в 2007-м), Витебске — до 5,5 (5 в 2007-м), Сенно — до 5,3 (4,9 в 2007-м), в Могилеве — 4,4 (4,3 в 2007-м).

Рекорд также был побит в Мстиславле, но там наблюдения ведутся всего 11 лет.
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