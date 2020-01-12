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17. 01. 2020

Погода на крещение-2020: крещенские морозы отменяются

19 января православные верующие празднуют Крещение Господне. Некоторые из них по традиции в этот день окунаются в прорубь. Однако похоже, что в этом году прорубать прорубь будет негде.

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По данным Белгидромета, 18 января в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем 0..+5°С.

19 января  также облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь утром и днем местами по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.

Для тех же, кто все-таки захочет окунуться, ОСВОД опубликовал список спасательных станций в Минске и Минской области, где можно будет это сделать безопасно.
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