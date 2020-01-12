OLED-телевизоры от LG для самых ярких впечатлений

Компания LG Electronics, мировой лидер в области производства OLED-телевизоров, в 2020 году вновь поднимает планку и предлагает линейку из 14 новых моделей OLED-телевизоров. Флагманами линейки стали три новых 4K Ultra HD-телевизора из серии GX Gallery – 88-и 77-дюймовые модели класса Real 8K и абсолютно новая модель с 48-дюймовым OLED-экраном. Представленные на выставке CES-2020 новые OLED-телевизоры и ЖК-телевизоры NanoCell отличаются инновационным дизайном, улучшенной производительностью. Благодаря дополнительным опциям на базе искусственного интеллекта, реалистичность фильмов, спортивных трансляций и видеоигр возрастает до уровня, который раньше невозможно было представить.

«LG является проводником потребителей в мир технологий. Мы вдохновляемся любимыми занятиями каждого человека – от спорта до видеоигр, – отметил Пак Хён-сэй (Park Hyoung-sei), президент компании LG Home Entertainment. – В телевизорах премиум-класса мы используем передовые технологии – искусственный интеллект, «умные» платформы и решения для лучшего звука и качества изображения. Все это становится возможным благодаря технологии OLED».

Новые модели телевизоров работают на базе интеллектуального процессора третьего поколения с улучшенной производительностью - α (Alpha) 9. В процессоре используются алгоритмы машинного обучения, которые повышают качество изображения и обеспечивают возможность хранения и воспроизведения различных типов контента, включая фильмы, игры и спортивные трансляции.

Новая линейка телевизоров гармонично впишется в любой интерьер благодаря минималистичному дизайну. Толщина корпуса 65-дюймовой модели телевизоров серии Gallery - всего лишь 20 миллиметров. Также, в комплектацию моделей 55, 65 и 77 дюймов входит специально разработанное настенное крепление, которое позволяет рассматривать телевизор как отдельный предмет эффектного интерьера.

8K-модели LG OLED ZX Real обеспечивают четырехкратную степень детализации по сравнению с 4K-телевизорами и шестнадцатикратную - по сравнению с телевизорами с HD-разрешением.

Наряду с новыми версиями двух популярных серий 4K UHD (модели CX, BX) в виде 77-, 65- и 55-дюймовых моделей в 2020 году, LG представляет OLED-телевизоры с экраном совершенного нового 48-дюймового формата для качественного изображения. Четкость изображения еще выше за счет 8 миллионов пикселей на 48-дюймовом экране, при этом плотность пикселей сравнима с плотностью 8К-телевизора с 96-дюймовым экраном.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ

Благодаря сочетанию технологии самоизлучающего дисплея OLED, возможности отображать насыщенные черные цвета с помощью Dolby Vision IQ и нового режима Filmmaker Mode, телевизоры LG OLED 2020 создают в гостиной реалистичную атмосферу кинотеатра нового уровня. Технология Dolby Vision позволяет создать ультра-яркое изображение для эффекта полного погружения, Dolby Atmos отвечает за качественный звук, а Dolby Vision IQ используется впервые. Dolby Vision IQ позволяет телевизорам стать еще более «умными» – качество изображения не зависит от окружающего освещения, что бы вы ни смотрели.

Смотреть фильм таким, каким задумал его режиссер, позволяет новый режим Filmmaker Mode, который используют ведущие киносоздатели Голливуда. Нейтрализуя некоторые эффекты постобработки (например, сглаживание движения, шумоподавление и настройка резкости), технология позволят полностью сохранять правильные соотношения ракурсов, цветов и частоты кадров. OLED-телевизоры от LG также признаны Профессиональной ассоциацией Голливуда и удостоены от нее награды «За выдающиеся достижения в области техники» в качестве первого и единственного интегрированного программного обеспечения для калибровки аппаратного уровня. Это еще больше укрепило репутацию LG как производителя лучших дисплеев, используемых для производства контента.

Телевизоры LG OLED 2020 и LG NanoCell 2020 работают на «умной» платформе webOS, которая была отмечена несколькими наградами. Платформа позволяет получить доступ к множеству каналов, которые доступны, в том числе, в приложениях и онлайн-сервисах, таких как Disney+, Netflix. Кроме этого, новое приложение Apple TV, вышедшее в 2020 году, позволяет клиентам подписываться и смотреть каналы Apple TV+ и Apple TV.

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ ОТ ВИДЕОИГР

Благодаря превосходному качеству изображения и недавно добавленным игровым функциям телевизоры от LG 2020 года идеально подходят опытным геймерам. Они обеспечивают полное погружение, где бы ни находился игрок. LG-первая компания-производитель телевизоров, которые совместимы с технологией NVIDIA G-SYNC. В 2020 году LG расширяет этот потенциал и создает 12 новых OLED-телевизоров, которые обеспечивают безупречные впечатления от игрового процесса на ПК за счет отсутствия разрыва экрана или других отвлекающих факторов.

Благодаря уникальной переменной частоте обновления, сверхбыстрому времени отклика и высокой степени детализации OLED-телевизоры от LG считаются наиболее продвинутыми игровыми мониторами на рынке. Плавность и оперативность управления действием на экране кажутся невероятными, пока пользователь не испытает их самостоятельно.

Телевизоры созданы таким образом, чтобы помочь снизить напряжение глаз.

Также, впервые в истории отрасли телевизоры LG OLED 2020 оснащены режимом HGiG Mode, благодаря которому геймеры могут в полной мере наслаждаться высококачественными визуальными эффектами.

OLED-телевизоры от LG созданы таким образом, чтобы помочь снизить напряжение глаз во время интенсивных игровых сессий. Сертификат Eye Comfort Display, подтверждает, что в OLED-телевизорах от LG можно регулировать синее свечение, в них отсутствует мерцание и обеспечивается исключительное качество изображения под любым углом.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРОСМОТРА СПОРТИВНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ

OLED-телевизоры от LG идеально подходят не только любителям кино и геймерам, но и фанатам спорта. Яркие впечатления от просмотра гарантируются временем отклика в 120 Гц.

С помощью функции Sports Alert пользователи смогут следить за новостями и расписанием матчей. Также, можно выбирать любимые команды в различных видах спорта. Пропустить начало матча, забитый гол невозможно – уведомление придет автоматически.

Телевизоры OLED от LG идеально подходят не только для просмотров кино и игр