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01. 01. 2020

США направили дополнительные силы в Ирак


США направляют в Ирак дополнительные силы для охраны посольства в Багдаде, заявил глава Пентагона Марк Эспер во вторник, 31 декабря.
 
Ранее сообщалось, что толпа протестующих попыталась взять штурмом посольство США в Багдаде после похорон погибших при ударах американских беспилотников по шиитской группировке Каттаиб Хезболлах.
 
Американские дипломаты и посол успели эвакуироваться до начала штурма и уже покинули Ирак.

Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Ираке
 
Глава Пентагона также призвал власти Ирака выполнить свои обязательства по охране американских сотрудников.

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Источник: korrespondent.net
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