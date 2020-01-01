США направили дополнительные силы в Ирак



США направляют в Ирак дополнительные силы для охраны посольства в Багдаде, заявил глава Пентагона Марк Эспер во вторник, 31 декабря.



Ранее сообщалось, что толпа протестующих попыталась взять штурмом посольство США в Багдаде после похорон погибших при ударах американских беспилотников по шиитской группировке Каттаиб Хезболлах.



Американские дипломаты и посол успели эвакуироваться до начала штурма и уже покинули Ирак.



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Глава Пентагона также призвал власти Ирака выполнить свои обязательства по охране американских сотрудников.

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Источник: korrespondent.net