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01. 01. 2020

КНДР продолжит разработку стратегического оружия


Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, передает Yonhap News Agency.

По словам северокорейского лидера, это будет продолжаться до тех пор, пока "враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена".

"В скором времени мы покажем новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР", – заявил Ким Чен Ын.

Напомним, ранее лидер КНДР заявил, что властям страны необходимо срочно принять активные меры для обеспечения суверенитета страны.

Замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двусторонний диалог.

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Источник: korrespondent.net
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