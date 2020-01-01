Депутаты в Украине теперь "прикосновенные"



Неприкосновенность народных депутатов Украины прекращает действовать с 1 января 2020 года.



Верховная Рада 3 сентября 2019 года внесла изменения в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (законопроект №7203 – ред.).



Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.



В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.



29 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности.



Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР. Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР в соответствии с их подследственностью.

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Источник: korrespondent.net