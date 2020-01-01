Иран ответил на обвинения США в нападении на посольство в Ираке



Министерство иностранных дел Ирана назвало "пустыми" обвинения властей США Исламской Республики в нападении на посольство в Ираке.

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави также предостерег американцев от необдуманных заявлений, призвав Вашингтон пересмотреть "деструктивную политику в отношении региона".

Напомним, 31 января 2019 года толпа протестующих попыталась взять штурмом посольство США в Багдаде после похорон погибших при ударах американских беспилотников по шиитской группировке Каттаиб Хезболлах.

Американские дипломаты и посол успели эвакуироваться до начала штурма и уже покинули Ирак.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения и заявил, что Тегеран "понесет полную ответственность" за это.

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Источник: korrespondent.net