Итоги 31.12: Обращение Зеленского и финт Порошенко



Названа главная задача Кабмина на 2020 год

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что главная задача на 2020 год - строительство дорог в стране. Глава правительства уточнил, что в 2020 году нужно построить четыре тысячи километров дорог, хотя можно сделать и больше". Гончарук добавил, еще есть несколько "амбициозных проектов", в частности запорожский мост, который "на особом счету".

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обменялись поздравлениями и обсудили последние достижения.

Главы государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое произошло 29 декабря.

Разговор Зеленского и Путина произошел по инициативе украинской стороны.

Зеленский призвал "ватников" и "бандеровцев" к объединению

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.

В своей речи украинский лидер сказал о наличии большого количества эпизодов в истории страны, которые объединяют граждан. По его мнению, это должно стать национальной идеей Украины.

"В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки патриот, малоросс, ватник или бандеровец. Там написано: гражданин Украины, у которого есть права и обязанности", - подчеркнул Зеленский. .

Гончарук пригрозил игорному бизнесу повторным рейдом

Глава Кабинета министров Алексей Гончарук пригрозил повторным рейдом правоохранителей тем нелегальным игорным заведениям, которые, по его словам, "начали поднимать голову".

По словам премьера, некоторые нелегальные казино вновь начинают открываться.

"Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим "сеанс убеждения", – заявил Гончарук.

Два телеканала показали поздравление Порошенко перед обращением Зеленского

Телеканалы Прямой и 5 канал в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление бывшего президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.

Новогоднее поздравление Порошенко вышло в эфир примерно в 23:57. Обращение Зеленского было продемонстрировано сразу после полуночи.

Названы сроки нового обмена пленными

В январе 2020 года должно начаться согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий. Об этом сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в аннексированном Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

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Источник: korrespondent.net