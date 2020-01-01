Лента RSS
Подписаться на ленту
01 января 2020, среда, 09:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
01. 01. 2020

На Новый год военные на Донбассе не пострадали

За последние сутки 2019 года на Донбассе зафиксировано пять обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в среду, 1 января.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Авдеевки.

Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды рядом с населенным пунктом Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, за сутки 30 декабря на Донбассе было зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.