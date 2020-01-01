Во время драки в мексиканской тюрьме погибли 16 человек

"Благодаря совместному вмешательству около 17 часов удалось остановить стычку заключенных. В результате инцидента на месте погибли 15 человек, в больницу были доставлены шестеро, позднее один из них скончался", - говорится в заявлении.

После столкновения на месте были изъяты четыре единицы огнестрельного, а также холодное оружие. В сообщении отмечается, что неделей ранее в учреждении был произведен полный досмотр, в ходе которого также были изъяты различные запрещенные предметы.

Отметим, во время недавних столкновений между криминальными бандами в тюрьмах Гондураса погибли 36 человек. Бунты начались после того, как президент приказал взять тюрьмы под контроль из-за волны убийств заключенных членов банд.

Ранее в панамской тюрьме произошла стрельба, в результате чего 12 человек погибли, 13 были ранены.