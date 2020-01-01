Синоптики дали прогноз погоды на январь

В течение января средняя температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, что на 1,5-2 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, месячное количество осадков ожидается 21-60 мм, в горах Крыма до 124 мм, в западных областях несколько меньше, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

Синоптики отмечают, что средняя месячная температура воздуха января в Украине составляет 1-6 градусов мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны местами 7-8 градусов мороза.

Абсолютный минимум температуры составляет 23-37 градусов мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39 градусов мороза, в Черкасской и Луганской областях местами 40-42 градусов мороза, на побережье Крыма 13-22 градусов мороза. Абсолютный максимум - 7-14 градусов тепла, на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской, Кировоградской областях до 15-18 градусов, в Крыму до 21 градуса тепла.

По данным Укргидрометцентра, среднее месячное количество осадков составляет 27-56 мм, в горных районах и на Закарпатье 57-155 мм. Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны до 27 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

"В январе вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - отмечают синоптики.

Отметим, 2019 год в Украине оказался самым теплым за весь период наблюдений с 1881 года. Средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6° С, что на 2,9° С выше нормы, которая составляет 7,7° С.

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Источник: korrespondent.net