Болгария начала получать газ в обход Украины

В Болгарию с 1 января начал поступать российский газ в обход Украины - через газопровод Турецкий поток. Об этом сообщил исполнительный директор компании Булгартрансгаз Владимир Малинов, сообщает БНР Новини.

"Переговоры между Булгартрансгаз и российской компанией Газпромэкспорт были финализированы в последние дни прошлого года и с сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции Странджа 2 - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова", - заявил Малинов.

Он уточнил, что благодаря смене точки входа газа на территорию страны с Румынии на Турцию, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.

Несмотря на запуск Турецкого потока, Украина продолжает транзит российского газа в Европу по новому пятилетнему контракту.

Напомним, потери Украины из-за нового газопровода составят около 500 миллионов долларов ежегодно. Подробно об этом в материале Турецкий поток прошел по дну: что теряет Украина.

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Источник: korrespondent.net