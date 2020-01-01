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01. 01. 2020

В 2020 году председательствовать в ОБСЕ будет Албания

С 1 января 2020 года председательство в ОБСЕ перешло от Словакии Албании, сообщает УНН.

В Албании заверили, что вопрос Украины будет оставаться приоритетным для ОБСЕ.

“Усилия по урегулированию конфликтов и их предупреждению будут на первом плане нашей повестки дня, начиная с восстановления сил по содействию мирному урегулированию кризиса в и вокруг Украины, которая остается наиболее неотложным вызовом в Европе”, – заявил и.о. министра иностранных дел Албании Гент Чака.

Напомним, в 2018 году в ОБСЕ председательствовала Италия, а в 2019 – Словакия.

Как сообщалось, с января председательствовать в Совете ЕС начинает Хорватия.

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Источник: korrespondent.net
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