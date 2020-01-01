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01. 01. 2020

Прошедший год побил рекорд по числу жертв авиакатастроф

 
Число жертв авиакатастроф в 2019 году уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2018 годом и составило 293 человека, о чем свидетельствуют данные немецкого Центра оценки авиационных происшествий авиалайнеров (JACDEC), пишет The Brussels Times.
 
Наибольшее количество жжертв пришлось на трагедию 10 марта. В результате крушения Boeing 737 MAX 8 близ Аддис-Абебы погибли 157 человек.
 
Год стал третьим самым безопасным в истории гражданской авиации со времен Второй мировой войны. Только в 2013 и 2017 погибло меньше людей.
 
Напомним, утром 27 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.
 
Также Корреспондент писал, что авиакатастрофа произошла в США в штате Мэриленд. Самолет рухнул на жилой дом.
 

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Источник: korrespondent.net
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