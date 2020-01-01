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01. 01. 2020

На Житомирщине двое человек попали в реанимацию из-за фейерверков

 
В Житомирской области двое человек попали в реанимацию из-за полученных травм от взрыва фейерверка, сообщает местное управление ГСЧС в среду, 1 января. 
 
Отмечается, что в реанимационное отделение областной больницы попал мужчина с ожогами лица, переломами черепа и кости правого глаза.  Пострадавший -  40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района. 
 
"Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют, и он резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. 
 
Как стало известно УНИАН из информированных источников в правоохранительных органах, сегодня ночью в 0:50 во время запуска фейерверка в центре Житомира на улице Восточной еще один 36-летнего мужчина травмировался из-за запуска фейерверка. Сейчас он также находится в Житомирской областной больнице в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Во время празднования Нового года житомирянин заглянул в фейерверк, который не сработал, и тот взорвался. Обоим пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. 
 
Отметим, что в Киеве запретили фейерверки и салюты на период военных действий на востоке Украины. 
 
Напомним, в результате празднования Нового года в центре Киева утром в среду 1 января, произошла массовая драка. В ходе разборок произошла стрельба, есть пострадавшие.
 
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Источник: korrespondent.net
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