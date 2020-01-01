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01. 01. 2020

На Закарпатье мужчина в новогоднюю ночь устроил пальбу из гранатомета

 
На Закарпатье в Мукачево в новогоднюю ночь на улице Ференца Листа неизвестный выстрелил из предмета похожего на ручной гранатомет, сообщает Нацполиция области в среду, 1 января.
 
"Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждены забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда", – отмечается в сообщении. 
 
В полиции пообещали, что подробная информация будет предоставлена дополнительно. 
 
Напомним, в результате празднования Нового года в центре Киева утром в среду 1 января, произошла массовая драка. В ходе разборок произошла стрельба, есть пострадавшие.
Еще сообщалось, что в Нацполицию Украины в новогоднюю ночь поступило более 2000 вызовов о нарушениях. Более 300 из них - о нарушениях тишины.

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Источник: korrespondent.net
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