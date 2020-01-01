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01. 01. 2020

В Австралии возросло число жертв лесных пожаров

 
В Австралии возросло число жертв в результате мощных лесных пожаров и достигло 17, а в штате Виктория четыре человека числятся пропавшими без вести, пишет AР.
 
В числе погибших есть пожарные-добровольцы.
 
В штате Новый Южный Уэльс погибли 15 человек, сгорели 175 домов и тысячи людей были вынуждены покинуть дома и перебраться ближе к морю, спасаясь от пожаров. Только в городе Конджола-Парк 31 декабря сгорели 89 домов и десятки автомобилей. 
 
 
На территории штата 1 января действовало более 100 очагов возгорания. Некоторые дороги в регионе перерезаны пожарами. Пострадавшим от стихии воду, продукты и топливо доставляют корабли ВМС и авиация.
 
Во вторник, 31 декабря, в прибрежном городе Маллакоота (штат Виктория) население - 4000 человек - были вынуждены перебраться ближе к морю из-за подступающего к их домам пламени. Люди устраивались на ночлег в машинах, на автозаправках и в помещениях серфинговых клубов, переоборудованных под центры размещения. В городе сгорело несколько десятков домов, но вечером во вторник ветер поменял направление и пожары отступили.
 
Маллакоота остается отрезанной пожарами от остальной территории Австралии. В течение ближайших двух недель обеспечивать город всем необходимым будут военные. Они также помогут перебросить в город дополнительные силы пожарных.
 
Метеопрогноз обещает в Виктории и Новом Южном Уэльсе с субботы 4 января новое усиление жары, которая продлится еще три недели. Ситуация остается пожароопасной. Из-за задымления в среду в воздухе Канберры содержание опасных для здоровья веществ превышало предельно допустимую концентрацию более чем в 21 раз.
 
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Источник: korrespondent.net
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