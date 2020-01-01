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01. 01. 2020

Новый год в центре Киева встретили 100 тыс человек

 
В Киеве новогоднюю ночь на Софийской площади, где установлена главная елка страны, встречали более 100 тысяч человек, пишет в среду, 1 января, пресс-центр КГГА.
 
В то же время более 40 тысяч человек встречали Новый год  в столице на Контрактовой площади. 
 
В новогоднюю ночь праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы ТНМК и Мандри, танц-театр Життя, Назар Савко, а также государственный симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra.
 
Празднование продолжится и 1 января с 17:00.
 
В то же время на Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на колесе обозрения и горках. Здесь также работает ярмарка с фудкортом.
 
В КГГА отметили, что в целом в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий.
 
Как сообщалось, полиция отчиталась о том, сколько нарушений произошло в новогоднюю ночь в Украине. По данным правоохранителей, на линию 102 поступило более 2 тысяч звонков.
 
Также Корреспондент публиковал видео новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского.
 

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Источник: korrespondent.net
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