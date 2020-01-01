Появилось видео беспорядков возле посольства США в Багдаде

В сети появилось видео беспорядков у здания посольства США в столице Ирака Багдаде, которое опубликовано агентством YJC в среду, 1 января.

Ранее ливанский телеканал Аль-Маядин сообщил, что американские военные применили против протестующих слезоточивый газ.

شلیک گاز اشک‌آور و نارنجک دودزا از سوی گارد حفاظت سفارت آمریکا در بغداد به سمت معترضان عراقی pic.twitter.com/fWwZs03vFC — باشگاه خبرنگاران جوان (@yjcagency) 1 января 2020 г.

Акции протеста возле посольства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки Каттаиб Хезболла. По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения Аль-Хашд аш-Шааби.

Власти Ирака осудили американские удары.

В США оправдали действия тем, что решение о бомбардировках было принято в связи "с повторяющимися атаками Катаиб Хезболлы по иракским базам.

В Пентагоне пояснили, что атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке.

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Источник: korrespondent.net