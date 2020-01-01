Квартал 95 показал номер о Яременко и проститутках

Студия Квартал 95 в новогоднем выпуске концерта показала постановку о народном депутате от Слуги народа Богдане Яременко, который оскандалился перепиской с путанами в парламенте, видео появилось на YouTube.

"В этом году друзья, мы получили новый парламент, который иногда ведет себя как старый. Так, к примеру, совершенно недавно один из украинских "слуг народа" попался на переписке с девушкой легкого поведения. Другими словами, "слуга" искал себе госпожу. Сам депутат заявил, что это была провокация. Впоследствии он оправдывался даже перед президентом. Но сложнее всего ему было оправдываться перед своей собственной женой. И так давайте представим кабинет депутата ВР Богдана Яременко. Смотрим", - сказал ведущий.

Гулящего депутата играл Александр Пикалов, он вышел на сцену в пиджаке и в трусах. Его разъяренную жену играла Елена Кравец, у которой "политик" спросил, как она попала в здание парламента.

"А очень просто, я сказала, что я к тебе на час. Так меня сразу к твоему кабинету и провели", - сказала Кравец.

В ходе постановки импровизируемая жена политика начала отлавливать по кабинету супруга девиц легкого поведения.

Напомним, в октябре журналисты поймали Богдана Яременко на переписке с проституткой на сессиии Рады, в ходе которой обсуждались условия встречи.

Сначала политик оправдывался, что это специальная провокация для журналистов. Затем признал, что это правда и извинился перед президентом и женой.

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Источник: korrespondent.net