Новый год на Донбассе: ранен украинский военный

На Донбассе в среду, 1 января, сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Атаки зафиксированы неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Напомним, в отчете по ситуации на Донбассе за 31 декабря также сообщалось о ранении украинского военного. Тогда сепаратисты осуществили атаки вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески.

Как сообщалось, аналитический центр в области международных отношений, отвечающий за идеологию развития НАТО, Atlantic Council спросил экспертов о шансах достичь мира на Донбассе в 2020 году.

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Источник: korrespondent.net