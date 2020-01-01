Лента RSS
Подписаться на ленту
01 января 2020, среда, 20:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
01. 01. 2020

Новый год на Донбассе: ранен украинский военный

 
На Донбассе в среду, 1 января, сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
 
Противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 
 
Атаки зафиксированы неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. 
 
Напомним, в отчете по ситуации на Донбассе за 31 декабря также сообщалось о ранении украинского военного. Тогда сепаратисты осуществили атаки вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески. 
 
Как сообщалось, аналитический центр в области международных отношений, отвечающий за идеологию развития НАТО, Atlantic Council спросил экспертов о шансах достичь мира на Донбассе в 2020 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.