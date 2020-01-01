Лента RSS
Подписаться на ленту
01 января 2020, среда, 21:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
01. 01. 2020

Киевская елка вошла в пятерку лучших в ЕС

 
Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве вошла в пристижный рейтинг - в топ-5 самых красивых елок Европы, говорится на туристическом портале European Best Destinations. 
 
В пятерку лучших новогодних елок также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна. В этом году высота главной елки Украины - более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных игрушек, которые мерцают в свете иллюминации - в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд. 
 
Возле дерева поставлены фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках. 
 
Организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На Софийской площади развернуты четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.
 
Напомним, в Киеве новогоднюю ночь на Софийской площади, где установлена главная елка страны, встречали более 100 тысяч человек.
 
Также Корреспондент публиковал новогоднее поздравление главы государства Владимира Зеленского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.