Ким Чен Ын отказался поздравлять корейцев с Новым годом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от поздравления граждан своего народа в новогоднее утро, пишет в среду, 1 января, Bloomberg.

Вместо поздравления на корейском телевидении показали декабрьское заседание Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием Ына.

На мероприятии северокорейский лидер, в частности, заявил, что больше не связан обязательствами моратория на ядерные испытания и анонсировал новые виды стратегических вооружений.

Отметим, что Ким Чен Ын ежегодно выступал с новогодними обращениями с 2013 года. Эту традицию заложил его дед Ким Ир Сен в 1940-х годах.

"Год назад, когда дипломатия между Кимом и [президентом США Дональдом] Трампом выглядела более многообещающей, северокорейский лидер отказался от формальностей, чтобы произнести свое новогоднее обращение", — пишет издание.

Ранее Ын заявил, что вскоре Северная Корея покажет новый разработанный вид стратегического оружия. По его словам, США по-прежнему настроены враждебно по отношению к КНДР, поэтому Пхеньяну необходимо более активно разрабатывать стратегические вооружения.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон будет "глубоко разочарован" в случае отказа Северной Кореи от моратория на атомные испытания и тесты межконтинентальных ракет.

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Источник: korrespondent.net