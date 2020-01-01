Ким Чен Ын отказался поздравлять корейцев с Новым годом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от поздравления граждан своего народа в новогоднее утро, пишет в среду, 1 января, Bloomberg.
Вместо поздравления на корейском телевидении показали декабрьское заседание Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием Ына.
На мероприятии северокорейский лидер, в частности, заявил, что больше не связан обязательствами моратория на ядерные испытания и анонсировал новые виды стратегических вооружений.
Отметим, что Ким Чен Ын ежегодно выступал с новогодними обращениями с 2013 года. Эту традицию заложил его дед Ким Ир Сен в 1940-х годах.
"Год назад, когда дипломатия между Кимом и [президентом США Дональдом] Трампом выглядела более многообещающей, северокорейский лидер отказался от формальностей, чтобы произнести свое новогоднее обращение", — пишет издание.
Ранее Ын заявил, что вскоре Северная Корея покажет новый разработанный вид стратегического оружия. По его словам, США по-прежнему настроены враждебно по отношению к КНДР, поэтому Пхеньяну необходимо более активно разрабатывать стратегические вооружения.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон будет "глубоко разочарован" в случае отказа Северной Кореи от моратория на атомные испытания и тесты межконтинентальных ракет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net