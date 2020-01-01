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01. 01. 2020

Трамп в новогоднюю ночь упрекнул Меркель и Макрона за Украину

 
Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь призвал лидеров Германии и Франции усилить помощь Украине, пишет в среду, 1 января, Голос Америки.
Из соответствующим заявлением американский лидер выступил в общении с журналистами перед новогодней вечеринкой, которая прошла в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. 
 
Трамп упомянул Украину, когда сделал комплимент в адрес канцлера ФРГ Ангелы Мекрель.
 
"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине – ред.)? Почему только Соединенные Штаты?" - заявил глава Белого дома.
 
Он также добавил, что НАТО должно помочь Украине: 
 
"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса – ред.), они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.
 
Напомним, в Белом доме США заявили, что не существует никакой связи между приостановкой выплаты военной помощи Украине и телефонным разговором Трампа с Зеленским.
 
Отметим, что накануне Госсекретарь США Майкл Помпео отменил поездку в Украину из-за атаки на посоьство США в иракской столице Багдаде.

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Источник: korrespondent.net
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