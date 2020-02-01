СМИ узнали подробности побега экс-главы Renault

Побег экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан в течение нескольких недель планировали его соратники и жена. Об этом в среду, 1 января, сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что Гона вывезли из Токио в Турцию на частном самолете, а затем доставили в Ливан утром 30 декабря.

По информации собеседников газеты, соратники Гона при помощи сообщников в Японии осуществила свой план 28-29 декабря.

В Ливане Гон встретился со своей женой, которая, как подчеркнули источники издания, сыграла ключевую роль в операции. Женщина прокомментировала свое воссоединение с мужем, назвав его "лучшим подарком в жизни".

По данным WSJ, Гон хочет очистить свое имя, добиваясь суда на родине в Ливане, где к нему относятся как к национальному герою.

Бвыший топ-менеджер имеет гражданство этой страны, а также Франции и Бразилии. По ливанским законам, он может быть привлечен к уголовной ответственности за преступления, совершенные за границей.

При этом не известно, готовы ли местные власти к такому шагу.

Ранее сообщалось, что Гон без разрешения покинул Японию и воспользовался для этого чужим именем. Позже он заявил, что бежал от несправедливости и политического преследования.

Напомним, в ноябре прошлого года Гон был арестован в Японии. По данным следствия, он должным образом не задекларировал более 80 миллионов долларов своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Также топ-менеджеру были предъявлены другие обвинения. В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест. Ему было запрещено покидать токийскую квартиру и встречаться даже с женой без соответствующего разрешения. Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.

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Источник: korrespondent.net