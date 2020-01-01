В ГБР признали, что не справились с вызовами ушедшего года

В Государственном бюро расследований заявили, что по итогам прошедшего года не справилось с поставленными задачами и вызовами, говорится в пресс-центре структуры в среду, 1 января.

"Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", - сказано в нем.

ГБР просит направлять на электронную почту предложения по преодолению кризиса в Бюро, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

"Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения", - сказано в заявлении.

Напомним, неделю назад президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

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Источник: korrespondent.net