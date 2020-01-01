В МВД рассказали о новых штрафах за "пьяную езду"

С 1 июля 2020 года вступят в силу новые штрафы для водителей за управление авто в состоянии алкогольного, наркотического или других видов опьянения, сообщают в МВД.

Если нетрезвый водитель "попадется" правоохранителям, то ему придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен. За этим последует лишение прав на срок до 3 лет.

Повторное правонарушение грозит водителю штрафом в размере 51 тысячи гривен. Отмечается, что состояние опьянения будет считаться уголовным правонарушением с упрощенным досудебным расследованием.

Исходя из этого, если нарушитель оказывает сопротивление или пытается сбежать, правоохранители смогут задержать его на 72 часа. Также, если нетрезвый человек пытается причинить вред себе или окружающим, он может быть задержан на 24 часа.

Напомним, законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели, вскоре будут направлены в Верховную Раду.

Как сообщалось, 20 ноября вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net