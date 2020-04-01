Жертвами наводнения в Индонезии стали 53 человека

Число жертв наводнения и оползней в Индонезии возросло до 53 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

"Число погибших возросло до 53 человек, при этом один человек пропал без вести", - сказал пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово.

По данным агентства, по состоянию на субботу больше 173 тысячи жителей были эвакуированы из своих домов после того, как наиболее смертоносное наводнение за последние годы вызвало хаос в некоторых частях крупнейшего города Юго-Восточной Азии.

Район Джакарты и близлежащих городов был затоплен после проливного дождя 31 декабря и в первые часы Нового года.

Агентство сообщило, что сильные дожди могут продолжаться до середины февраля, ожидаемый пик - 11-15 января.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты погибли по меньшей мере 21 человек.

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Источник: korrespondent.net