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04. 01. 2020

Сайт призывной службы США рухнул из-за слухов о Третьей мировой

Сайт призывной службы США обвалился из-за массового распространения дезинформации и спекуляций на тему Третьей мировой войны. Об этом сообщает CNN.

Обвал сайта произошел через несколько часов после объявления о том, что комадувач элитными силами Ирана Касем Сулеймани был убит в результате американского авиаудара по приказу президента Дональда Трампа. Хэштег #WorldWarIII (Третья мировая война) был одним из самых популярных трендов в Twitter в пятницу.

Авиаудар привел к угрозам возмездия со стороны правительства Ирана и эскалации напряженности между США и Ираном. В социальных сетях это вызвало опасения по поводу войны между двумя странами и возможности еще одного военного призыва в США.

"Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время переживает высокие объемы трафика", - сообщила призывная служба в своем Twitter. "Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, попробуйте сделать это позже сегодня, поскольку мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение", – сообщили в службе.

Согласно законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.

Ранее СМИ сообщили, что США нанесли удар к северу от Багдада. Целью атаки якобы стал кортеж машин шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

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Источник: korrespondent.net
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