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04. 01. 2020

В Киев на "форум мечтателей" приедет Ирина Хакамада

В Киеве в рамках "форума мечтателей" Dream Big Forum 27 февраля выступит экс-политик, а ныне известная писательница и бизнес-тренер Ирина Хакамада. Об этом сообщила компания-организатор на своей странице в Facebook.

"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии.я. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично", — говорится в сообщении компании.

Ирина Хакамада - бывший российский оппозиционный политик, одна из номинантов на Нобелевскую премию мира в числе тысяч женщин мира. В 1995 году журнал Time назвал ее политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира.

Хакамада неоднократно высказывалась в поддержку необходимости нормализации отношений с Украиной и одной из немногих публично признавала незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией.
 

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Источник: korrespondent.net
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